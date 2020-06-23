Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объявил, что заразился коронавирусом. Его слова приводит Independent.

Жена сербского теннисиста также заражена, их дети — нет.

«Мы организовали турнир в то время, когда вирус пошел на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушел. И это новая реальность, с которой нам предстоит жить», — говорится в заявлении Джоковича.

Он выразил надежду, что никто больше не заразился. «Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я еще раз пройду тест», — добавил Джокович.