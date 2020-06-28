В РФ снижается число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 791. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Таким образом, уже на протяжении трех дней прирост новых случаев держится на отметке ниже 7 тыс.
Согласно данным, общее число заразившихся достигло 634 437. Суточный рост три дня не превышает 1,1%.
Число выздоровевших за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 5 735, всего вылечились уже 399 087 человек. Согласно данным штаба, количество выздоровевших составило около 63% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.
Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки составило 104, всего от инфекции умерли в РФ 9 073 пациента. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,43% от всех заразившихся в России.
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