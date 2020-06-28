Коронавирус в Украине: заболели еще 917 человек

За прошедшие сутки, 27 июня, в Украине зафиксировали 917 больных коронавирусом, Covid-19 унес жизни 19 человек.

Об этом свидетельствуют обновленные данные СНБО.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки обнаружили на Львовщине - 173, и в Ровенской области - 93.