Киев и 11 областей снова не соответствуют критериям для смягчения карантина

По состоянию на 28 июня Киев и 11 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 27 июня Николаевская область признана не соответствующей критериям, Черновицкая — соответствующей критериям.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией, (определен как не более 50%) не соответствует Закарпатская область (65,96%).
Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (22,57), Луганская (22,37) и Черниговская (22,04) области.
Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (22,46%), Закарпатская (15,07%), Львовская (15,89%),, Николаевская (12,32%) Ривненская (20,52%), Хмельницкая (14,57%) области.
Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Волынская (11,58%), Киевская (32,00%), Одесская (48,34%), Хмельницкая (66,44%) области, а также Киев (51,08%).
В Киеве заполненность составляет 37,05%, количество тестирований на 100 тыс. населения — 97,60, доля позитивных ПЦР-тестов — 4,96%.
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