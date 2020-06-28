Степанов снова упрекнул украинцев в несоблюдении карантина

После смягчения карантина жители большинства европейских стран не прекратили соблюдать ограничения, поэтому роста заболеваемости COVID-19 там не произошло, а в Украине люди начали нарушать правила, поэтому эпидемическая ситуация ухудшилась.
Об этом заявил министр здравоохранения Маским Степанов.
«В большинстве европейских стран, кроме смягчения карантина, люди строго придерживаются тех правил, которые установлены... во-вторых, там достаточно строго контролируется соблюдение этих правил, как со стороны владельцев заведений, так и со стороны контролирующих органов», — отметил министр.
Министр сообщил, что правительство тоже обратилось в контролирующие органы с просьбой установить более строгий контроль за соблюдением украинцами карантина.
Напомним, за прошедшие сутки, 27 июня, в Украине были госпитализированы 237 человек с коронавирусом, что является рекордным значением за все время эпидемии.
По последним данным, больше всего новых заражений коронавирусом за минувшие сутки зафиксировали во Львовской и Ровенской областях, а также на Закарпатье.
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