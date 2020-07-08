КПВВ «Марьинка» остается заблокированным

Движение через контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» на линии разграничения в Донецкой области остается заблокированным российскими наемниками, сообщает администрация Государственной пограничной службы Украины в среду.
«Вчера по гуманитарному коридору „Донецк-Курахово“ со временно оккупированной территории прибыл только один человек — гражданин Германии, которого террористы все же выпустили», — сообщает отдел связей со СМИ администрации ведомства в среду.
При этом, согласно распоряжениям командующего Объединенных сил, пропуск через линию разграничения осуществляется в трех контрольных пунктах въезда-выезда, в том числе и «Марьинке», отмечается в сообщении.
За минувшие сутки линию разграничения в Донбассе пересекло почти 1,2 тысячи человек: военнослужащие Донецкого пограничного отряда в КПВВ «Новотроицкое» в течение 7 июля на въезд со временно оккупированной территории Украины оформили 297 человек и 35 транспортных средств, а на выезд с подконтрольной правительству территории — 163 человека и 6 транспортных средств. Через КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения в пешем порядке пересекли 723 человека: 366 в направлении временно оккупированной территории и 357 — в сторону подконтрольной территории.
Как сообщалось, в конце июня пропуск через линию разграничения на востоке Украины осуществлялся только в одном контрольном пункте въезда-выезда — «Станица Луганская». С 11 июня российские наемники блокировали работу КПВВ «Марьинка», а с 28 июня — КПВВ «Новотроицкое».
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