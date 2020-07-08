Зеленский расстроен, что доллар стоит не 30 гривен

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривны, которые сохранялся в стране последнее время, украинские предприятия «недополучили миллионы и закрылись».
«Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, — это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета (2019 года — Ред.)», — сказал он на встрече с бизнесом Черновицкой области в среду в ответ на многочисленные жалобы, передает Интерфакс-Украина.
«Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк Национальный банк. Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете», — заявил Зеленский.
По мнению главы государства, все предприниматели «прекрасно понимают» ситуацию вокруг главы Национального банка Украины.
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