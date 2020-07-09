«Южмаш» сообщил о планах запустить производство электробусов вместе с южнокорейцами

Государственное космическое агентство, Южмаш и южнокорейская компания Caris подписали Меморандум по производству 5000 электробусов на 23 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс служба «Южмаш».
Сроки производства электробусов и станций определены до 2023 года, в рамках соглашения «Южмаш» также изготовит 7,8 тысяч зарядных станций.
Многопрофильная группа Caris уже ведет проекты по развитию дорожной инфраструктуры в Украине.
Стороны одобрили программу совместных действий по локализации производства электробусов и зарядных станций, обмену лицензионными соглашениями и технологиями, запланировали совместное участие в выставках, оговорили возможности и потенциал экспорта электробусов в Европу.
«Южмаш долгое время был недостаточно загружен и находился в тяжелом экономическом состоянии, но сумел полностью сохранить работоспособность и эффективность машиностроительного предприятия. Сотрудничество c Caris позволит не только финансово оздоровить предприятие, но и сохранить научно-технический потенциал, возродить гражданское крупное машиностроение, которое многие годы оставалось одним из ключевых направлений деятельности завода», — говорит генеральный директор Южмаша Сергей Войт.
Южнокорейская корпорация Caris имеет предприятия, расположенные во многих странах мира, строительные, логистические компании, производство инновационных материалов и компонентов для дорожного строительства и безопасности движения, а также R&D центр, владеющий инновационными технологиями производства полимерных и сверхтвердых материалов, применяемых в теплоэнергетике, промышленной электронике и машиностроении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016