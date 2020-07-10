В Киеве за нарушение карантина закрыли 4 развлекательных заведения

Четыре развлекательных заведения закрыты в Киеве за нарушение ограничительных регламентов работы, принятых на время карантина, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«О проверках ночных клубов. После выявления грубых нарушений специальная комиссия приняла решение о закрытии уже четырех таких заведений. Потому что они, пренебрегая безопасностью посетителей и нарушая правила, работали после 22.00. Проверки будут продолжаться», — сказал Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.
Он напомнил, что в начале недели комиссия по чрезвычайным ситуациям города разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22.00, но это не касается ночных клубов и развлекательных заведений.
«Я не хочу никого пугать. Но динамика распространения болезни у нас неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгим ограничениям. Давайте не доводить до этого», — подчеркнул мэр.
По его словам, патрули, в состав которых входят сотрудники Госпродпотребслужбы, представителей полиции и Муниципальной охраны, проверили более 430 объектов — ресторанов, торговых центров, магазинов и рынков. «Составили 107 протоколов. То есть, каждое четвертое заведение в городе нарушает правила», — констатирует Кличко.
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