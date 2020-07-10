Кабмин официально внес кандидатуру на должность вице-премьера по промышленности

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить вице-премьер министром — министром стратегических отраслей промышленности бывшего председателя Государственного космического агентства Олега Уруского.

Соответствующий проект постановления № 3827 зарегистрирован в Раде 10 июля.

57-летний Уруский в 1996-2000 годах руководил управлением в аппарате Совета национальной безопасности и обороны.

С 2000 по 2003 год занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса, а с 2003 по 2005 год возглавлял департамент в секретариате Кабинета Министров.

В 2005 году был назначен первым заместителем министра промышленной политики.

С января по август 2015 года Уруский возглавлял Госкосмос.

В апреле 2020 года он был назначен директором инжиниринговой компании «Прогресстех-Украина».