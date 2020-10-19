Урускому создали отдельный комитет, куда передали нацбезопасность, ТЭК и инфраструктуру

Кабинет министров создал новый комитет во главе с вице-премьером — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским и передал ему вопросы национальной безопасности, топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры, свидетельствует соответствующее правительственное постановление, обнародованное на «Урядовом портале».
Согласно ему, заместителями главы нового комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности, ТЭК и инфраструктуры станут министр Кабинета министров Олег Немчинов (первый зам) и министр обороны Андрей Таран.
Помимо профильных министров, в состав комитета входят заместители глав Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, МИД, Минобразования, Минэкономики, Министерства по делам ветеранов, Минфина, Минюста, а также замглавы СБУ и замглавы Службы внешней разведки (по согласованию).
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