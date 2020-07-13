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Работники ОПЗ обратились к Зеленскому после его визита на предприятие

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Работники ОПЗ обратились к Зеленскому после его визита на предприятие

Первичная профсоюзная организация и трудовой коллектив «Одесского припортового завода» выразили свое несогласие с решением Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) не вводить квоты на импорт минеральных удобрений в Украину.

Об этом профсоюзы и работники государственного «ОПЗ» написали в своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает «РБК-Украина» по материалам издания «Думская».

Как отмечается в письме, расследования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в отношении импорта минудобрений в Украину были завершены в мае 2020 года и содержали конкретные выводы и рекомендации насчет введения защитных квот на импорт минеральных удобрений. Однако 22 июня 2020 г. Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решения № СП-453/2020/4411-03 и №СП-452/2020/4411-03, которыми официально прекратила специальные расследования без применения каких-либо специальных мер.

В письме трудового коллектива ОПЗ к президенту говорится, что МКМТ отказалась применять защитные меры с формулировкой, что они не отвечают национальным интересам.

«Уверены, что Вы владеете информацией про условия, в которых приходится работать каждому заводу по производству минеральных удобрений в Украине. Отказ от введения разумных ограничений на импорт минеральных удобрений воспринимается как фактический отказ от поддержки всей украинской химической промышленности», - подчеркивается в письме профсоюзов «ОПЗ» к Владимиру Зеленскому.

«Растущий импорт минеральных удобрений из других стран является главным дестабилизирующим фактором работы нашей отрасли», - объясняют позицию профсоюзы и работники «Одесского припортового завода».

По мнению химиков, решения Министерства развития экономики и МКМТ крайне негативно скажется на всех предприятиях химической отрасли Украины, в том числе – и на «ОПЗ», где сегодня работает около трех тысяч людей.

«Вы лично оценили прекрасное состояние, в котором находится Одесский припортовый завод, во время рабочего визита 4 июля 2020 г. Сегодня решается вопрос о том, сколько людей останется на своих рабочих местах на химических предприятиях Украины уже через полгода. Решается вопрос, останется ли наша продукция на отечественном рынке, или он будет полностью открыт для иностранных компаний», - отмечают авторы письма к президенту Украины.

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Химики заявляют, что их отрасль не просит дотаций или преференций от государства: «Мы просим разумных инструментов по защите отечественных производителей, которые есть в распоряжении украинской власти».

«Если решение об отказе введения ограничительных мер на импорт минеральных удобрений называют «национальными интересами», то мы не согласны с такими «интересами», - сообщают работники ОПЗ.

Работники ОПЗ призвали Владимира Зеленского изучить ситуацию и стать на сторону отечественного товаропроизводителя.

Напомним, 4 июня во время своего визита в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил «Одесский припортовый завод», заявив, что хотел бы, чтобы на ОПЗ увеличилось количество рабочих мест.

ОПЗ, Владимир Зеленский
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