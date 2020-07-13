Акции Tesla обошли биткоин по доходности

В криптосообществе акции компании Илона Маска Tesla стали сравнивать с биткоином. Причина: многократное увеличение цены. 18 марта стоимость ценных бумаг падала до $350. Сегодня, 13 июля, она поднялась до $1790. Рост за этот период составил 410%.
Результаты биткоина оказались хуже. 18 марта он торговался на уровне в $5100. C того момента курс монеты увеличился на 80% и достиг $9200.
Лучше динамику показал альткоин Ethereum — рост на 120%.
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