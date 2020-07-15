На гостиницу «Днепр» в Киеве нашлось 29 претендентов

Стартовал онлайн-аукцион по приватизации гостиницы «Днепр» в Киеве, в котором зарегистрировано 29 участников, сообщил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко в среду.

«Гостиница „Днепр“ — незаурядный объект. Мы ищем нового инвестора, чтобы дать ему новую жизнь. Активы продавать можно, а историю — нет. Поэтому условие для нового инвестора — сохранить название гостиницы „Днепр“ в любой другой комбинации, а также сохранить профиль самого здания — это должна быть гостиница. Приватизация такого объекта, как „Днепр“, даст сигнал инвесторам, что можно верить в прозрачную приватизацию», — сообщил Сенниченко на открытии аукциона.

Стартовая цена гостиницы составляет 80 млн 923 тыс. 400 грн.