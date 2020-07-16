Киев и 7 областей не готовы к ослаблению карантина

За минувшие сутки в Украине увеличилось количество регионов, которые не отвечают критериям для ослабления карантина. К списку добавились Киев и Черновицкая область.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, в указанных регионах ухудшилась динамика заболевания коронавирусом. В столице этот показатель за сутки вырос почти в 5 раз и составляет 21,13% при норме меньше 10%. В Черновицкой области динамика выявления новых заболевших возросла с −0,24% до 14,77%.
В общем, по состоянию на 16 июля, карантин не могут ослабить:
Киев;
Винницкая область;
Волынская область;
Донецкая область;
Закарпатская область;
Харьковская область;
Черновицкая область;
Черниговская область.
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