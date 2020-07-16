В Украине почти 850 новых случаев коронавируса

По состоянию на 16 июля в Украине фиксируют увеличение числа зараженных коронавирусом, за прошедшие сутки заразились еще 848 человек. Больше всего новых случаев выявили во Львовской области, Киеве и Ровенской области.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Всего в стране с начала пандемии заразились 56 455 человек. Кроме того, уже 28 931 выздоровевший, в частности за прошедшие сутки выздоровели 800 человек.

От вируса в стране умерли 1 445 человек, в том числе за вчера 18 человек.