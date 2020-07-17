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В Украине зафиксировано 809 новых случаев COVID-19

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В Украине зафиксировано 809 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 17 июля в Украине 57264 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1456 летальных, 29769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 809 новых случаев. Всего проведено 854 064 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 838 пациентов, сообщили в Минздраве.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2253 случая;
Волынская область — 3188 случаев;
Днепропетровская область — 1174 случая;
Донецкая область — 781 случай;
Житомирская область — 1580 случаев;
Закарпатская область — 4229 случаев;
Запорожская область — 658 случаев;
Ивано-Франковская область — 3309 случаев;
Кировоградская область — 677 случаев;
г. Киев — 6689 случаев;
Киевская область — 3184 случая;
Львовская область — 7754 случая;
Луганская область — 100 случаев;
Николаевская область — 504 случая;
Одесская область — 2435 случаев;
Полтавская область — 347 случаев;
Ровенская область — 4940 случаев;
Сумская область — 352 случая;
Тернопольская область — 2358 случаев;
Харьковская область — 2909 случаев;
Херсонская область — 207 случаев;
Хмельницкая область — 942 случая;
Черновицкая область — 5262 случая;
Черкасская область — 800 случаев;
Черниговская область — 632 случая.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июля в Центр поступило 1107 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 106 355 сообщений о подозрении на COVID-19.

коронавирус
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