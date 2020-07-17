В Украине зафиксировано 809 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 17 июля в Украине 57264 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1456 летальных, 29769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 809 новых случаев. Всего проведено 854 064 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 838 пациентов, сообщили в Минздраве.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2253 случая;

Волынская область — 3188 случаев;

Днепропетровская область — 1174 случая;

Донецкая область — 781 случай;

Житомирская область — 1580 случаев;

Закарпатская область — 4229 случаев;

Запорожская область — 658 случаев;

Ивано-Франковская область — 3309 случаев;

Кировоградская область — 677 случаев;

г. Киев — 6689 случаев;

Киевская область — 3184 случая;

Львовская область — 7754 случая;

Луганская область — 100 случаев;

Николаевская область — 504 случая;

Одесская область — 2435 случаев;

Полтавская область — 347 случаев;

Ровенская область — 4940 случаев;

Сумская область — 352 случая;

Тернопольская область — 2358 случаев;

Харьковская область — 2909 случаев;

Херсонская область — 207 случаев;

Хмельницкая область — 942 случая;

Черновицкая область — 5262 случая;

Черкасская область — 800 случаев;

Черниговская область — 632 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июля в Центр поступило 1107 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 106 355 сообщений о подозрении на COVID-19.