Зеленский поздравил Меркель с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с Днем рождения и поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины на международной арене.

«С днем рождения, фрау Ангела Меркель! Желаю вам крепкого здоровья и стойкости, чтобы выдержать все трудности пандемии. Спасибо за всестороннюю поддержку Украины на международной арене. Отношения между Украиной и Германией будут только укрепляться с годами», — написал он а своем Twitter в пятницу.