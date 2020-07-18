Вследствие взрыва возле метро в Киеве госпитализирован мужчина

В результате взрыва неизвестного предмета в урне возле станции метро «Шулявская» в Киеве в субботу пострадали четыре человека, один из них госпитализирован, сообщает пресс-служба Нацполиции в субботу.

Ранее сообщалось о пострадавшем 22-летнем студенте, которого госпитализировали с места происшествия.

Остальные трое пострадавших обратились к врачам самостоятельно. «После обследования и предоставления помощи их отпустили», — сообщили в полиции.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Сообщение о взрыве возле станции метро поступило на спецлинию 102 в субботу в 20.10. Взрыв произошел в урне для мусора.

Полицейские устанавливают обстоятельства события и происхождение предмета, который взорвался.