Племянница Трампа снова наговорила гадостей про президента

Родственники Дональда Трампа не считали, что он отличается особенным умом. С таким утверждением выступила в пятницу в эфире телеканала CNN племянница американского лидера Мэри Трамп, которая ранее издала книгу о политике.

На вопрос о том, считали ли ее дядю в семье сообразительным, она ответила: «Нет, совсем нет». Мэри Трамп заверила, что в прошлом Дональд Трамп «не демонстрировал интереса к обучению» и не отличался любознательностью. «Он не сильно изменился», — полагает она.

«Он был в высшей степени уверен в себе», — добавила 55-летняя Мэри Трамп. По ее словам, Дональд в те годы, когда она была ребенком, также отличался «пренебрежительным отношением» к людям. По ее утверждению, в семье считались приемлемыми расистские высказывания.

Мэри Трамп, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, утверждает, что действующий американский лидер страдает от различных личностных расстройств. «Дональд — это человек, который получил глубокую душевную травму вследствие его воспитания и обстоятельств, касающихся его родителей», — отметила она.

«Ему не станет лучше. Без сомнения, его состояние ухудшится», — подчеркнула Мэри Трамп.

Президент США в пятницу написал в Twitter, что его племянница нарушила соглашение о неразглашении информации о своей семье, а также передала СМИ его налоговые декларации.

Мэри Трамп заявила, что слова американского лидера не соответствуют действительности. «У меня никогда не было налоговых деклараций Дональда, потому я не могла предоставить их кому-либо», — сказала она. Мэри также заострила внимание на том, что суд в Нью-Йорке разрешил ей издать книгу.

Младший брат главы администрации США Роберт Трамп добивался того, чтобы суд запретил публикацию книги. По словам Мэри Трамп, в действительности за этими попытками стоял американский лидер.

Книга Мэри Трамп «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man) вышла в свет в текущем месяце. В ней племянница американского лидера утверждает, что он из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.

Мэри Трамп в своей книге рассказывает также о собственной роли в расследовании, проведенном газетой The New York Times. Издание утверждало, что Дональд Трамп с помощью налоговых схем присвоил более 400 млн долларов в пересчете на сегодняшние цены из бизнеса своего отца Фредерика Трампа в сфере недвижимости.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни ранее заявила, что книга племянницы президента США содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.