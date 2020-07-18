В Украине еще 847 человек заболели Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы выявлено 847 новых случаев COVID-19, 756 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 больной умер, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Днем ранее, 17 июля было 809 новых случаев Covid-19, 16 июля - 848 инфицированных; 15 июля сообщалось о 836 заболевших. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 58 111 человек, выздоровевших – 30 525 человек, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 477 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 109 человек, что на 70 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (137 случаев) и Киеве (108).
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