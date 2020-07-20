В РФ впервые с апреля менее 6 тысяч заболевших за сутки

За последние сутки в России выявили 5940 новых случаев заболевания, говорится в сообщении местного оперативного штаба. Это минимальный показатель с конца апреля.

Общее число заразившихся в России составило 777 486 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 85, до 12 427. Количество зарегистрированных за сутки смертей оказалось минимальным с 4 мая.