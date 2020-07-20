В России уже провели более 25 млн тестов на коронавирус

Число проведенных в России тестов на COVID-19 превысило 25,2 млн. Об этом говорится в информационном бюллетене Роспотребнадзора.

«Проведено 25 251 614 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.

В столице РФ Москве с 16 июля начали бесплатно проводить ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. Пациенты могут сдать анализы в 207 поликлиниках.