В центре Киева снова что-то взорвали

Утром 27 июля на столичном Подоле прогремел взрыв в жилом доме, обошлось без пострадавших.
Об этом пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок сообщила «Украинской правде».
«На Подоле произошел взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК».
По данным издания, взрыв прогремел в доме на Нижнем валу, 41 около 5 утра. В результате этого повылетали окна, повреждена внутренняя отделка дома.
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