В мире почти 16,5 миллиона случаев коронавируса

По состоянию на утро 27 июля в мире в целом подтверждено более 16,41 миллиона заражений COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Так, число случаев коронавируса в целом по состоянию на утро понедельника достигло 16 421 952, из которых 652 308 — летальные. А 10 052 482 человека уже успели вылечиться от COVID-19.

В тройку лидеров по количеству заражений входят США (4 371 839), Бразилия (2 419 901) и Индия (1 436 019). А на четвертом месте — РФ (812 485).