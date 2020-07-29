Стала известна стоимость одной дозы будущей вакцины от COVID-19

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на уровне $50-60, что составляет примерно $25–30 за дозу. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.

Как сообщили источники издания, такая цена предполагается для США и других стран с высоким уровнем дохода населения.

В то же время другие компании, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса, собираются продавать свои препараты по более низкой цене. По данным Financial Times, американская Pfizer и немецкая BioNTtech, которые на прошлой неделе договорились с властями США о поставках вакцины, оценили свои препараты в $19,5 за дозу. Британско-шведская компания AstraZeneca, договорившаяся о поставке вакцины Нидерландам, Германии, Франции и Италии, установила цену на уровне $3–4.

По словам одного из источников газеты, запрашиваемая компанией Moderna цена «вызывает существенные трудности в переговорах», так как другие производители обещают продавать свои препараты дешевле. Поэтому цена в $50–60 за курс прививок еще может измениться.

С 27 июля Moderna начала третий, финальный этап испытаний вакцины от коронавируса. Участниками клинических испытаний станут 30 тыс. человек. По данным агентства Associated Press, это будут крупнейшие по масштабу клинические испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в мире.