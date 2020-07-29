Пояс для спины: что должен знать покупатель

Боли в спине, скованность мышц, покалывание и онемение в конечностях – симптомы, которые знакомы большинству людей. Даже если они неявно выраженные и нечастые их нельзя оставлять без внимания. Такие признаки могут быть связаны с банальным перенапряжением мышц, возникающим при тяжелой физической работе или занятиях спортом. Такая, на первый взгляд, незначительная причина может привести к развитию дегенеративно-дистрофических процессов в позвоночнике. Чтобы этого не произошло, для профилактики, если предстоят высокие нагрузки рекомендуют использовать пояс для спины

Чем полезны пояса для спины

Бандаж на спину может иметь различную высоту и жесткость, для чего оснащается пластиковыми или металлическими ребрами. В зависимости от конструкции он может выполнять следующие функции:

• Компрессия и согревание – особая вязка и материал обеспечивают максимальное прилегание за счет способности подстраиваться под изгибы тела пользователя. Они оказывают легкий тепловой и микромассажный эффект, что улучшает кровоснабжение, питание тканей;

• Фиксация – бандаж обеспечивает позвоночнику анатомически правильное положение, частично ограничивает подвижность, что снижает боли и предупреждает резкие опасные движения;

Показания к применению поясов для спины

Основная причина возникновения спинной боли – нервно-мышечные заболевания и патологические видоизменения в позвоночнике. Для их профилактики, а также с целью купирования болей и устранения другой негативная симптоматики рекомендуется купить пояс на позвоночник.

Типы корсетов для спины

Пояса различаются шириной, бывают поясничные и пояснично-крестцовые. По назначению и степени жесткости они классифицируются на следующие типы:

1. Согревающие. При ревматизме, радикулите, нервно-мышечных и воспалительных заболеваниях лечение требует обеспечения теплового эффекта, поэтому пояс от боли в пояснице выполняется из материалов, в составе которых овечья (модель R3101 Remed) или другая натуральная шерсть. Для дополнительной фиксации позвоночника они могут оснащаться ребрами жесткости;

2. Легкой фиксации. Выполняются из эластичных материалов с компрессионными свойствами, что помогает при незначительных болях, в профилактике травм при поднятии тяжестей, занятиях спортом, а также для лечения начальной стадии заболеваний позвоночника;

3. Полужесткой фиксации. Эластичный материал дополнен пластиковыми или металлическими ребрами, позволяющими разгрузить мышцы, позвоночник. Это дает возможность применять их при выраженных болях, травмах, обострениях хронических патологий, в пред- и послеоперационный период;

4. Жесткой фиксации. Иммобилизующие пораженный отдел позвоночника пояса имеют специальную термопластиковую пластину или металлические элементы. Наиболее высокая цена у жестких корсетов с динамической фиксацией, таких как Star Brace Dynamic Fix SD-104 Orliman. Жесткие модели применяются при острых болях, нестабильности, при переломах, серьезных травмах и после операций.

Советы по выбору

Чтобы получить желаемый эффект, следует придерживаться следующих правил:

• Покупать в специализированных торговых точках, где качество товара подтверждено сертификатами. Пояса можно приобрести на сайте компании Ortocomfort.ua, в ортопедических салонах, магазинах товаров для здоровья, аптеках;

• Назначение и степень жесткости определяет врач на основании диагноза;

• Очень важно знать, как правильно подобрать размер. Для этого измеряется обхват талии, после чего параметры сопоставляются с размерной таблицей, у производителей они отличаются. Не следует выбирать пояс слишком туго фиксирующий, поскольку это может нарушить кровообращение и работу внутренних органов.

Актуальный вопрос, какой фирмы лучше пояс для спины. Лидерами продаж являются Orliman, Medi, Dr.Life, Med textile, Toros Group, Remed, Tonus Elast и др.