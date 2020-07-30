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«Укроборонпром» не указ: львовский авиазавод продолжает закупки у «своих» поставщиков

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Госпредприятие «Львовский государственный авиационно-ремонтный завод» (ГП «ЛГАРЗ») закупает запчасти по завышенным ценам, игнорируя компании, которые предлагают более выгодные условия. Об этом стало известно из информации о ряде торгов на Prozzoro.

В целом ряде торгов начиная с июня 2020 г.ЛГАРЗ стабильно дисквалифицировал компанию «КИВ АВИА», которая предлагала более низкую цену. Формальное основание – отсутствие статуса «проверенного поставщика». Но оказалось, что такая причина законодательством не предусмотрена, а присваивает этот статус начальник отдела экономической и информационной безопасности самого авиаремонтного завода. Возглавляет это подразделение Игорь Пандяк, сын которого Максим Пандяк работает следователем территориального подразделения ДБР в городе Львов. По странному стечению обстоятельств ДБР вдруг заинтересовалось «КИВ АВИА», пытаясь «прикрепить» его к делу, которое два года безуспешно расследуется в отношении другой компании, и благодаря которому, как стало известно, компания «КИВ АВИА» и дисквалифицируется с торгов.

Незаконная дисквалификация позволила закупить запчасти для авиатехники по более высокой цене. Даже решение суда о запрете одной из такой закупок не остановило ЛГАРЗ – тендер был переигран и «удобная» для авиаремонтного завода компания в нем победила, но уже с ценой выше первоначальной.

На предприятии «КИВ АВИА» информацию о манипуляциях с закупками подтвердили, указав, что направили целый ряд жалоб в Антимонопольный комитет, Верховную Раду, «Укроборонпром» с просьбой разобраться с систематическим нарушением их прав поставщика. Ведь никаких проблем с другими крупными предприятиями, куда «КИВ АВИА» поставляет авиазапчасти, не возникало. А среди закупщиков десятки украинских государственный учреждений и иностранных компаний.

Также выяснилось, что руководство ЛГАРЗ нашло лазейку вообще не проводить конкурсные торги в ряде случаев, опираясь на нормы закона «О публичных закупках», в котором указано, что даже если предприятие является государственным на сто процентов, но осуществляет свою деятельность на коммерческой основе, оно не попадает под действие указанного закона. Конечно, есть исключения для определенных видов деятельности, однако законодатель решил, что деятельность связанная с строительством и ремонтом военной техники не является тем видом деятельности, который стратегически важен для государства и требует контроля с ее стороны.

Ни «Укроборонпром», в подчинении которого находится Львовский авиаремонтный завод, ни правоохранительные и контролирующие органы пока на ситуацию не реагируют, хотя имеют достаточно информации для начала проверок и даже регистрации уголовного производства.

На многочисленные жалобы «КИВ АВИА» «Укроборонпром» отвечает, что «не может провести проверку предприятия в связи с COVID-19», хотя, например, карантин не помешал концерну провести проверку и сменить руководителя ГП «Антонов».

Укроборонпром, тендеры, ЛГАРЗ
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