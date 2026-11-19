За перші 15 днів листопада 2026 року "Укрзалізниця" перевезла на експорт 532,7 тис. тонн зернових вантажів, що на 57,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас експортні перевезення олії зросли на 2,8% у річному вимірі, а порівняно з жовтнем — на 5,4%.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АПК-Інформ.
Загалом за першу половину листопада залізницею перевезли 757,3 тис. тонн зернових вантажів. Це на 24,9 тис. тонн, або 3,2%, менше порівняно з аналогічним періодом жовтня.
У річному вимірі скорочення виявилося значно суттєвішим — на 671,4 тис. тонн, або 47%.
Середньодобове навантаження зернових становило 44,14 тис. тонн. Порівняно з жовтнем показник зріс на 2,1%, однак залишився на 51,8% нижчим за рівень листопада минулого року.
За період із 1 до 15 листопада експортні залізничні перевезення зернових скоротилися на 7% порівняно з аналогічним періодом жовтня.
Основна частина експортних вантажів — 81,8% — прямувала через західні прикордонні переходи.
Таким чином, попри незначне зростання середньодобового навантаження порівняно з жовтнем, загальні обсяги перевезень та експорту зерна залишаються суттєво нижчими за торішні.
На відміну від зернових, експортні залізничні перевезення олії в першій половині листопада продемонстрували зростання.
За 15 днів залізницею перевезли 68,6 тис. тонн олії. Це на 3,5 тис. тонн, або 5,4%, більше, ніж за аналогічний період жовтня.
Порівняно з першою половиною листопада 2025 року обсяги збільшилися на 1,9 тис. тонн, або 2,8%.
Ще помітніше зросли експортні перевезення макухи та шротів — на 17,2% порівняно з жовтнем, до 128,9 тис. тонн.
Водночас у річному вимірі цей показник залишається на 12,3% нижчим.
Отже, у першій половині листопада залізничні перевезення продукції переробки олійних культур зростали порівняно з жовтнем, тоді як обсяги транспортування зерна скорочувалися.
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