Решение президента Владимира Зеленского ввести безвизовый режим с Китаем и курос на сближение с КНР были приняты под влиянием прокремлевских сил. Такое заявление в интервью изданию «Апостроф» сделал главный координатор грантовой организации FreeHongKongCentre Артур Харитонов.

«Безусловно, решение о безвизе с Китаем и общим сближением с ним было принято под влиянием прокремлевских сил», — заявил координатор грантового движения.

Харитонов аргументировал, что партия Медведчука поставила перед собой цель усилить сотрудничество Украины и КНР по всем стратегическим направлениям.

«ОПЗЖ — это абсолютно прокитайская партия, которая отвечает за лоббизм китайского бизнеса в Украине. Именно они сформировали междепутатскую группу „Один пояс — один путь“, которая ставит цель усилить сотрудничество Украины и Китая на всех стратегических уровнях. Фактически это означает интервенцию КНР на все стратегические уровни. Пекин в первую очередь интересуется не нашими яблоками, а тяжелой промышленностью», — пояснил он.

«ОПЗЖ, безусловно, лоббирует интересы Пекина», — уверен координатор.

В подтверждение своих слов Харитонов привел аргумент, что глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук — это самый цитируемый украинский политик в китайских СМИ.

«Кум Владимира Путина Виктор Медведчук — это, наверное, наиболее цитируемый в китайской прессе украинский политик. Упоминания о нем появляются в „Синьхуа“ (главное правительственное агентство КНР с штаб-квартирой в Пекине, — Ред.) и других ... практически еженедельно», — аргументировал координатор грантового движения Артур Харитонов.