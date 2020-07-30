Координатор грантовой организации: Китай возлагает стратегические надежды на Медведчука

Решение президента Владимира Зеленского ввести безвизовый режим с Китаем и курос на сближение с КНР были приняты под влиянием прокремлевских сил. Такое заявление в интервью изданию «Апостроф» сделал главный координатор грантовой организации FreeHongKongCentre Артур Харитонов.
«Безусловно, решение о безвизе с Китаем и общим сближением с ним было принято под влиянием прокремлевских сил», — заявил координатор грантового движения.
Харитонов аргументировал, что партия Медведчука поставила перед собой цель усилить сотрудничество Украины и КНР по всем стратегическим направлениям.
«ОПЗЖ — это абсолютно прокитайская партия, которая отвечает за лоббизм китайского бизнеса в Украине. Именно они сформировали междепутатскую группу „Один пояс — один путь“, которая ставит цель усилить сотрудничество Украины и Китая на всех стратегических уровнях. Фактически это означает интервенцию КНР на все стратегические уровни. Пекин в первую очередь интересуется не нашими яблоками, а тяжелой промышленностью», — пояснил он.
«ОПЗЖ, безусловно, лоббирует интересы Пекина», — уверен координатор.
В подтверждение своих слов Харитонов привел аргумент, что глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук — это самый цитируемый украинский политик в китайских СМИ.
«Кум Владимира Путина Виктор Медведчук — это, наверное, наиболее цитируемый в китайской прессе украинский политик. Упоминания о нем появляются в „Синьхуа“ (главное правительственное агентство КНР с штаб-квартирой в Пекине, — Ред.) и других ... практически еженедельно», — аргументировал координатор грантового движения Артур Харитонов.
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