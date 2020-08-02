Россияне планируют начать производство своей вакцины от коронавируса в ноябре

Российский научный центр «Вектор» планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре, заявил в интервью телеканалу «Россия-1» генеральный директор центра Ринат Максютов.

«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года — началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию», — сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с участием президента Путина сообщила, что государственная регистрация вакцины от коронавируса, разработанной «Вектором», намечена на сентябрь, первую партию планируется произвести в октябре.