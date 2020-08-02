Как выбрать блок питания?

Вторичный источник питания, он же блок питания - это устройство, с помощью которого напряжение электросети преобразовывается до значения, необходимого для корректной работы прибора.

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Критерием выбора является значение максимальной необходимой мощности. К примеру, для ноутбука или компьютера, значение необходимой мощности блока питания равно сумме всех мощностей комплектующих данное устройство в Ваттах. К комплектующим, в данном случае, можно отнести процессор, материнскую плату, оперативную память, жесткий диск, видеокарту, привод и все кулеры.

Значения входного и выходного напряжения, а также тип выходного напряжения подбирается исходя из требований. Входное напряжение может быть от 12-24 Вольт (для инверторных блоков) до 220 Вольт. Если вы планируете использовать блок питания в США или Японии, тогда вам может понадобиться блок питания входным напряжением 110 Вольт. Выходное напряжение блока питания обычно подбирается по номинальному напряжению прибора (указано на корпусе или в документации к прибору).

Основными параметрами, которые предъявляют к блокам питания, остаются высокий коэффициент полезного действия, стабильное напряжение на выходе, наличие защиты от перегрузки и короткого замыкания, а также эргономичность.

С КПД все довольно просто - чем выше КПД, тем эффективнее прибор и меньше потери в электросети. Наличие в устройстве блока питания дополнительных защит увеличивает стоимость изделия – защита от перегрузок или полной разрядки, защита от короткого замыкания или резких скачков напряжения и тд. Не обязательно присутствие всех защит в одном блоке. Важными являются защита от перегрузок, короткого замыкания и защита от перегрева. Последнее особенно значимо для линейных блоков питания.

Помимо эргономичности, важным критерием так же является и качество исполнения. Рынок переполнен – именитые бренды, китайские реплики и подделки низкого качества. Выбор всегда остается за покупателем, но важно понимать, что при некачественной сборке есть вероятность скорой поломки не только самого блока питания, но и других комплектующих устройства.

Размер блока питания не является показателем качества! Габариты зависят от форм-фактора корпуса, области применения и мощности самого БП.

Стоимость блока питание так же зависит от его применения, мощности и форм-фактора. Самыми дорогими на рынке остаются промышленные блоки питания. Для обеспечения стабильной работы домашнего ноутбука, телевизора или телефона, не обязательно выбирать самую дорогую модель. Достаточно подобрать подходящий по перечисленным выше параметрам прибор.