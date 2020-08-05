Во Львове из-за коронавируса закрыли уже четыре детских сада

Во Львове 5 августа закрыли два дошкольных учреждения из-за обнаруженного у работников коронавируса. На сегодняшний день в городе закрыты уже 4 детских сада, поскольку 2 перестали функционировать раньше.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

«Еще 2 дошкольных учреждения Львова временно не функционируют из-за обнаруженного у работников коронавируса. Итак, на сегодняшний день в городе закрыты четыре детских сада. Все работники и воспитанники этих учреждений дошкольного образования должны находиться на самоизоляции», - сообщили в горсовете.

Начальник управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганик рассказала, что во Львове приостановлен воспитательный процесс в детском саду № 1, поскольку там обнаружили коронавирус у работника кухни. Садик будет закрыт до 16 августа.

«ПЦР-тест сдал работник сада № 129. Результата еще нет, однако его работа уже приостановлена до 18 августа включительно", - сказала Довганик.

Ранее в городе уже приостановили работу детского сада № 12 (до 11 августа включительно) и детского сада № 92 (до 16 августа включительно).