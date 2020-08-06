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В Херсонской горбольнице вспышка коронавируса

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В связи с выявлением вспышки коронавирусной инфекции у пациентов и медицинских работников Херсонской городской клинической больницы им. А.С. Лучанского, в заведении с 5 по 18 августа будет прекращена выписка и прием взрослых и детей планового и неотложного порядка, сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации (ОГА).

«В больнице уже выявлено 9 больных COVID-19, среди которых 6 медработников и 3 пациента реанимационного отделения. У всех пациентов и медработников реанимационного отделения больницы им.А.С.Лучанского, а также касательных отделений после выявления первого случая были отобраны более 90 проб биоматериалов, еще 97 отобрано сегодня. Сейчас продолжается исследование этих материалов», — говорится в сообщении на сайте ОГА.

Как отметил главный врач больницы Владимир Ларионов, выписывать больных из больницы будут только по результатам отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, продолжит работу городской центр сердца, который функционирует на базе больницы. Всех его пациентов и медицинских работников пока тестируют на наличие коронавируса.

В ОГА добавили, что подготовлен соответствующий приказ, регулирующий порядок обращения пациентов Днепровского района, потребности жителей которого обслуживает больница. Пациенты смогут обратиться в другие, определенные в документе, учреждения здравоохранения Херсона.

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В Херсонской области 6 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, новых случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 28 человек.

Херсон, коронавирус
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