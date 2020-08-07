Зеленский считает несправедливыми нападки на чиновников времен Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский считает несправедливым причислять к представителям «старой власти» всех, кто занимал какую-либо руководящую должность во времена президентства Виктора Януковича.
Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста в Марьинке относительно назначения заместителем главы Офиса президента экс-замначальника следственного управления МВД времен Януковича Олега Татарова.
«Вы в целом говорили о заместителе главы Офиса, про одного человека. Что касается этого человека... Мы все жили во времена Януковича. Но некоторые люди бежали вместе с господином Януковичем. А в принципе много людей осталось нормальных, которые не предали Украину. Мне кажется, что это не справедливо: всех людей, возглавлявших ту или иную ветвь власти во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то, как бы сказать, из старой власти», — сказал Зеленский.
Глава государства также отметил, что для него все, кто занимали руководящие должности во времена президентства Петра Порошенко (2014-2019), — «тоже уже старая власть, но и там были опытные люди, и в те годы (во времена Януковича — Ред.) были опытные люди».
«Главное, чтобы человек был честным. Сейчас, мне кажется, в нашей стране, чтобы изменить Украину, моральная сторона самое главное — то, чего не хватает многим чиновникам, депутатам многим», — добавил Зеленский.
Как сообщалось, Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа. Татаров сообщил, что будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.
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