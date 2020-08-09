В Беларуси сегодня день выборов, но почти половина избирателей уже проголосовали

Участки для голосования в основной день выборов президента Беларуси открылись в воскресенье в 08.00.

Кандидатами на пост главы государства являются сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, действующий президент Александр Лукашенко, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель партии БСДГ Сергей Черечень.

В соответствии с Избирательным кодексом Беларуси, выборы президента считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан страны, включенных в списки избирателей. Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Всего в списки избирателей на текущих выборах президента включено 6 млн 844 тыс. 932 человека и 5 тыс. 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.

Вместе с тем, как сообщил в воскресенье утром Центризбирком республики, за пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на выборах президента Беларуси на участки пришли 41,7% избирателей, Таким образом, на текущих выборах явка на досрочном голосовании обновила рекорд выборов 2015 года - тогда досрочно проголосовали 36,05% избирателей.

В основной день выборов, 9 августа, голосование на участках будет проходить с 08.00 до 20.00. Агитация в день голосования не допускается.

На текущих выборах международное наблюдение будут осуществлять только наблюдатели от СНГ и дипкорпуса.

Предварительные итоги выборов президента Беларуси, как предполагается, будут оглашены в понедельник.