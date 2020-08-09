ЦИК Беларуси признал выборы в стране состоявшимися

Более 54% избирателей проголосовали на выборах президента Беларуси по состоянию на 12.00, выборы признаны состоявшимися, заявила в воскресенье глава ЦИК страны Лидия Ермошина.
Выборы президента Беларуси считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан, включенных в список избирателей. Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан республики, принявших участие в голосовании.
«Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняло участие в голосовании», — сказала Ермошина.
На пост президента Беларуси претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Двум претендентам — находящемуся под арестом бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало — в регистрации отказано.
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