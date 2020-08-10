Президент УАФ Павелко заболел коронавирусом

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил о получении положительного результата тестирования на коронавирусную болезнь Covid-19.

«Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на Covid-19. Круг моих контактных лиц четко определен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я.... Сотрудники УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачены ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле», — написал Павелко на своей странице в Facebook в понедельник.

Президент УАФ отметил, что чувствует себя нормально.

«Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи... Имею боевой настрой и планы на скорое выздоровление», — написал Павелко.