Президент УАФ Павелко заболел коронавирусом

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил о получении положительного результата тестирования на коронавирусную болезнь Covid-19.
«Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на Covid-19. Круг моих контактных лиц четко определен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я.... Сотрудники УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачены ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле», — написал Павелко на своей странице в Facebook в понедельник.
Президент УАФ отметил, что чувствует себя нормально.
«Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи... Имею боевой настрой и планы на скорое выздоровление», — написал Павелко.
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