Украина будет уговаривать УЕФА оставить нынешний дизайн формы

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что сейчас находится в Риме, где продолжаются переговоры с представителями УЕФА по поводу футбольной формы украинской сборной.
Об этом сообщается на Facebook-странице Павелко.
«Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА относительно новых решений, которые были приняты в отношении формы национальной сборной по футболу. В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом „Героям слава!“. Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Он футбольный и именно поэтому был утвержден УЕФА. Несколько дней назад это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза по новому дизайна формы нашей сборной», — отметил он.
Павелко сообщил, что утром 10 июня срочно вылетел в Рим, где продолжаются переговоры с представителями УЕФА.
По его словам, УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы.
Напомним, в четверг стало известно, что союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись «Героям слава».
Ранее Российский футбольный союз направил письмо в УЕФА, где пожаловался на политический лозунг на форме украинской сборной на чемпионате Европы.
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