На матчи плей-офф УПЛ допустят болельщиков

Матчи плей-офф чемпионата Украины за выход в Лигу Европы УЕФА пройдут в присутствии болельщиков на трибунах стадионов.

Об этом по итогам встречи с главой Минздрава Максимом Степановым на странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

«Только что по итогам нашей рабочей встречи министр здравоохранения Максим Степанов согласовал допуск в тестовом режиме зрителей на матчи плей-офф УПЛ за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы, которые состоятся 25-го и 29 июля. Трибуны стадионов, где пройдут матчи, будет возможность заполнить на 25%. Конечно же, кроме соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, обязаны соблюдать и другие требования карантинного режима. Решение Минздрава — это еще одна чрезвычайно важная победа украинского футбола над COVID-19», — написал Павелко.

В случае положительного опыта проведения этих матчей и при благоприятной эпидемической ситуации, в августе Минздрав рассмотрит возможность допуска на стадионы уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест.