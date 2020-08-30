В Минске силовики перекрыли подход к резиденции Лукашенко

В Минске силовики со спецтехникой перекрыли подход к резиденции президента Беларуси — Дворцу независимости, возле которого проходит акция протеста. Об этом сообщают местные СМИ.

Около дворца Независимости находятся внутренние войска, ОМОН, а также автозаки и военная техника, в том числе водометы.

Протесты в Минске и других населенных пунктах продолжаются уже третью неделю. Они начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Участники акций требуют провести повторные выборы, прекратить насилие силовиков и отпустить политических заключенных.

В Минске 30 августа, в день рождения Лукашенко, проходит «Марш мира и независимости». Протестующие собираются в центре города на проспекте Независимости. В центр столицы также стянули военную технику и водометы, начались задержания. По данным белорусского МВД, уже задержаны 125 участников протестной акции.