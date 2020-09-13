В Минске снова протесты и массовые задержания

Сотрудники правоохранительных органов в воскресенье уже задержали 250 участников акции протеста в белорусской столице. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«В различных районах столицы задержаны около 250 человек, — говорится в сообщении. — Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного».

По данным МВД, по состоянию на 15:00 в Беларуси было зафиксировано 17 очагов протестной активности, общее число участников акций не превышало 3 тыс. человек.

При этом СМИ сообщают о десятках тысяч протестующих.

Массовые акции протеста проходят в Беларуси со дня выборов 9 августа.