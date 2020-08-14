ЕС принял решение ввести новые санкции против Беларуси

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека. Об этом ТАСС сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС, заседание которого проходит в пятницу в Брюсселе.

«Консенсус есть. Политическое решение о введении санкций достигнуто», — сказал он.

По словам дипломата, главы МИД поручили дипломатическим службам ЕС составить соответствующий черный список. «Министры поручили соответствующим службам в самое ближайшее время составить список лиц, против которых будут введены новые санкции», — сказал он, отказавшись ответить на вопрос, будет ли президент Беларуси Александр Лукашенко включен в список.

Министры иностранных дел стран ЕС проводят в пятницу внеплановую видеоконференцию по ситуации в Беларуси, где после состоявшихся 9 августа президентских выборов продолжаются акции протеста. На переговорах они обменяются мнениями о возможных действиях ЕС, в том числе по введению санкций против Беларуси и возможной активизации поддержки оппозиции.

Евросоюз впервые ввел ограничительные меры против Беларуси в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах и затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения президентских выборов (декабрь 2010 года) и нарушений в сфере прав человека. В 2016 году ЕС принял решение приостановить действие санкций в отношении ряда физических лиц и четырех компаний, однако оставил в силе эмбарго на поставки оружия и полицейской техники.

Действие этих санкций приостанавливалось в сентябре 2008 года после того, как 26 августа 2008 года Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После президентских выборов в декабре 2010 года санкции были вновь активированы, а затем ужесточены.