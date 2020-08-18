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В матче Лиги Европы «Интер» — «Шахтер» поставили сразу несколько рекордов

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В матче Лиги Европы «Интер» — «Шахтер» поставили сразу несколько рекордов

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку в полуфинальном матче Лиги Европы против Шахтера продлил серию матчей с голами в турнире, отличившись в 10-й раз подряд.

Бельгийский нападающий помог своей команде разгромить донецкий «Шахтер». В этом матче он отличился дважды на 78-й и 84-й минутах. Голы в 10 матчах подряд является рекордом турнира.

Также Лукаку стал первым игроком «Интера» с 2011 года, который провел 50 матчей в сезоне. В сезоне-2010/11 подобным достижением отметились Хавьер Дзанетти (52) и Самюэль Это’О (53). Теперь на счету Лукаку 32 гола в дебютном сезоне в составе миланского клуба.

«Шахтер», разгромно уступив «Интеру», установил антирекорд Лиги Европы. Еще никогда команда не проигрывала сопернику в полуфинале турнира с таким разгромным счетом.

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В составе «Интера» в полуфинальной встрече по два гола забили нападающие Лукаку и Лаутаро Мартинес. Еще один мяч в ворота «Шахтера» отправил полузащитник Данило Д'Амброзио. Лукаку и Мартинес также записали на свой счет по голевой передаче.

В финале Лиги Европы «Интер» сыграет с испанской «Севильей», которая в своем матче в воскресенье обыграла английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. Финал состоится в пятницу, 21 августа, на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне.

футбол, Шахтер
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