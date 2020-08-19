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ОМОН разогнал людей у проходной Минского транспортного завода

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ОМОН разогнал людей у проходной Минского транспортного завода

У проходной Минского тракторного завода в среду утром ОМОН разгонял собравшихся людей, сообщает портал tut.by.

«Сегодня работники МТЗ, которые вчера по договоренности с гендиректором написали заявления на отпуска за свой счет, не смогли попасть на территорию завода. Это несколько сотен человек. У них заблокированы пропуска. При этом других их коллег, которые не писали заявления на отпуска, без проблем пропускали на завод. К работникам МТЗ присоединились неравнодушные люди, а также некоторые работники Минского моторного завода. Однако собравшихся разогнал приехавший ОМОН», — информирует портал.

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Позже люди снова собрались у завода, но силовики, к которым к этому моменту прибыло подкрепление, снова не позволили им здесь находиться.

Власти подтвердили информацию о задержаниях у Минского тракторного завода, но не сообщили количество. 

Сейчас у проходной МТЗ, по свидетельству СМИ, протестующих нет, в сквере дежурит ОМОН, стоит автозак. Обстановка спокойная. Сотрудники ОМОН патрулируют прилегающую к проходной территорию.

Беларусь, Минск
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