В Европе наблюдается резкий рост заражений COVID-19

Во многих странах ЕС продолжают фиксировать быстрый рост количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают в четверг европейские СМИ.
В частности, в Испании за среду выявили 3 715 новых случаев заражения COVID-19, что является самым высоким показателем за сутки с тех пор, как в конце июня в этой стране отменили общенациональные меры по самоизоляции.
В Италии в среду выявили 642 случая заражения коронавирусной инфекцией, это самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 в стране с конца мая.
В Германии в четверг зафиксировали свыше 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом - рекордно высокое число зараженных для этой страны с апреля.
Во Франции в каждом третьем городе власти ввели обязательное ношение масок в многолюдных местах, в том числе - под открытым воздухом. В Ницце же в четверг объявили о том, что маску теперь необходимо носить даже на природе. Количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки во Франции за среду составило 3,8 тыс.
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