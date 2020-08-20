Египет обязал туристов перед въездом сдавать тест на коронавирус

Египет решил обязать всех туристов, прибывающих в страну с 1 сентября, сдавать тест на коронавирус COVID-19.
Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров Египта, передают Українськi Новини.
«Заседание Верховного комитета по управлению коронавирусным кризисом прошло сегодня (19 августа) под председательством премьер-министра Мустафы Мадбули... Начиная с 1 сентября ПЦР-тест для въезда будет применяться ко всем, кто прибывает из-за границы», — сказано в нем.
По словам премьера, такое решение было принято, чтобы защитить здоровье прибывающих иностранцев и местных египетских граждан, поскольку во многих странах растут показатели.
Он добавил, что о решении будет объявлено более детально.
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