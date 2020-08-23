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Индия собирается разработают вакцину против коронавируса к концу года

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Индия собирается разработают вакцину против коронавируса к концу года

Первая вакцина против новой коронавирусной инфекции может появиться в Индии к концу текущего года. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения и благосостояния семьи Харш Вардхан.

«Одна из наших вакцин-кандидатов против COVID-19 находится на третьем этапе клинических испытаний. Мы уверены, что вакцина будет разработана к концу этого года», — сказал министр, слова которого приводит в воскресенье телеканал IndiaTV.

В настоящее время в Индии проходят испытания три вакцины. Хотя министр не сообщил, какая именно из них будет готова к концу года, телеканал предполагает, что речь идет о вакцине COVAXIN, которую создает индийская компания Bharat Biotech. Кроме того, разработку препарата ведет еще одна индийская компания Zydus Cadila, начавшая клинические испытания вакцины ZyCoV-D. В Индии также проходит испытания и вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

Глава Минздрава Индии также сказал, что, несмотря на рост числа заболевших, страна добилась больших успехов в борьбе против пандемии. «Я рад сообщить, что на восьмом месяце битвы (против коронавируса) у Индии наилучший коэффициент выздоровления — 75%. В общей сложности 2,2 млн пациентов выздоровели и ушли домой, а еще 700 тысяч будут вылечены очень скоро», — добавил Вардхан.

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По официальным данным Минздрава, коэффициент выздоровления в стране достиг на утро воскресения 74,89% от общего количества заболевших. Этот показатель демонстрирует устойчивый рост с 20 июля, когда он составлял 62,61%. За последние сутки общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 3 млн человек и достигло 3 044 940.

вакцина, коронавирус
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