Полицейские задержали боевика ДНР на Майдане Независимости в Киеве

Полицейские метрополитена на станции метро «Майдан Независимости» в Киеве задержали прибывшего с временно оккупированной территории мужчину, во время поверхностного осмотра у которого обнаружили документы, выданные «ДНР» — «военный билет ДНР» и удостоверение «народного ополченца Донбасса».

«Подозрительного мужчину заметили на станции метро полицейские, которые в усиленном варианте несут службу по охране общественного порядка... Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям», — сообщает в воскресенье Отдел коммуникации полиции Киева.

Также в полиции опубликовали фотографии найденных у мужчины «документов», — «удостоверения» на имя Сергея Писарева 1987г.р. с указанием занимаемой «должности» — «стрелок» и «удостоверение Новороссии» о награждении медалью «за оборону Славянска» на то же имя.