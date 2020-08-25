Тихановская выступила в Европарламенте, заявив о фальсификации выборов в Беларуси

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в стране. По ее словам, выборы отмечены тысячами нарушений.

Тихановская заявила, что в Белоруссии происходит «мирная революция» и призвала Европарламент уважать суверенитет и территориальную целостность республики.

Цель белорусской оппозиции — добиться новых выборов путем мирного диалога, заявила Тихановская. Оппозиция готова выдвинуть своих представителей для переговоров с властями, добавила она. «Я заявляю о готовности вступить в переговоры с властями. Мы готовы назвать наших переговорщиков», — заявила она по видеосвязи на внеочередном заседании Комитете по иностранным делам Европарламента.

По данным Тихановской, в ходе протестных акций в Беларуси погибли не менее шести человек.